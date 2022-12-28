РФ имеет ресурсы, но истощается: Маляр объяснила, как поменялась тактика россиян

Декабрь, 28 в 1:00

Армия Российской Федерации имеет еще достаточно ресурсов для ведения полномасштабной войны против Украины, но тоже начинает истощаться.

В эфире украинского телеканала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, как поменялась тактика россиян и что сейчас происходит на фронте.

— Это мощный враг, мы это осознаем. У них еще достаточно ресурсов, но они тоже истощаются. Соответственно, они начинают сужать точки своего основного влияния, пытаясь прорвать именно Донецкую область, нашу оборону прорвать и все-таки занять регион. У них есть традиция все приурочивать к датам. Они пытаются это приурочить ко дню создания СССР, как бы странно это ни звучало в XI веке, — отмечает она.

Маляр рассказала, что россияне пытаются отвлекать воинов Вооруженных сил Украины, чтобы не дать сконцентрировать силы на определенном участке фронта.

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— Если говорить о других регионах, то они осуществляют обстрелы, мы это видим, продолжают разрушать нашу энергетическую инфраструктуру, это тоже очевидные вещи. Они пытаются отвлекать нас на других направлениях, чтобы мы не могли сконцентрировать свои усилия на обороне на каком-то конкретном участке, собственно, такая тактика, — поделилась Маляр.

Источник: Ми — Україна