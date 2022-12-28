Она не имеет решающего значения: Маляр о влиянии погоды на ход боевых действий

Декабрь, 27 в 23:52

Прогнозировать ситуацию на фронте и ход боевых действий по погоде — это некорректно. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, погодные условия, в частности, туман или дождь могут влиять на применение различных видов оружия, однако они не играют решающую роль.

— У нас действительно были заголовки, когда по погоде пытались прогнозировать, а что же будет на фронте. И даже есть статьи западных исследователей о том, что через столько-то дней замерзнет почва, соответственно будут двигаться войска сюда. Это некорректно прогнозировать по погоде, — утверждает Маляр.

Заместитель министра обороны уверяет, что погодные условия имеют определенное значение, однако ход боевых действий зависит от ряда других факторов.

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— С одной стороны, да, погода влияет. Скажем, туман может влиять на применение тех или иных видов вооружения, но не настолько, как принято об этом думать. Или почва — замерзшая или нет. Это имеет определенное значение, но не стоит это переоценивать. Прежде всего ход боевых действий зависит совсем от других факторов. И погода в этом списке есть, но она точно не занимает первое, второе, третье место, — отмечает она.

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Источник: Ми — Україна