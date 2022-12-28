РФ має ресурси, але виснажується: Маляр пояснила, як змінилася тактика росіян

Грудень, 28 в 1:00

Армія Російської Федерації має ще достатньо ресурсів для ведення повномасштабної війни проти України, але теж починає виснажуватися.

В ефірі українського телеканалу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, як змінилася тактика росіян та що зараз відбувається на фронті.

– Це потужний ворог, ми це усвідомлюємо. У них ще достатньо ресурсів, але вони теж виснажуються. Відповідно, вони починають звужувати точки свого основного впливу, намагаючись прорвати саме Донецьку область, нашу оборону прорвати та все-таки зайняти регіон. У них є традиція все приурочувати до дат. Вони намагаються це приурочити до дня створення СРСР, як би дивно це не звучало в XI столітті, – зазначає вона.

Маляр розповіла, що росіяни намагаються відволікати воїнів Збройних сил України, щоб не дати сконцентрувати сили на певній ділянці фронту.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про інші регіони, то вони здійснюють обстріли, ми це бачимо, продовжують руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, це теж очевидні речі. Вони намагаються відволікати нас на інших напрямках, щоб ми не могли сконцентрувати свої зусилля на обороні на якійсь конкретній ділянці, власне, така тактика, – поділилася Маляр.

Джерело: Ми – Україна