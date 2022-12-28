Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Киеве смогут вернуться к графикам отключения света — гендиректор Yasno

Юля Захарченко, редактор ленты
світло, лампочка
Фото: Pixabay

В Киеве ситуация в энергосистеме стабилизируется. Отключения света становятся более прогнозируемыми, а в ближайшее время в столице смогут вернуться к стабильным графикам.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, украинцы чувствуют, что ситуация с поставками электричества в Киеве улучшается, поэтому скоро могут снова начать действовать графики.

— Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Конечно, после того, как вернемся, стоит вспомнить и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами.

Особенно на время подготовки к праздникам. Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставками не было перекосов, — отмечает он.

Коваленко призывает украинцев ответственно потреблять электричество и не включать все электроприборы в розетку в первые минуты после подачи света.

Сейчас смотрят
Читайте
Как будет работать метро Киева на Новый год: объяснение КГГА

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка