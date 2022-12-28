В Киеве смогут вернуться к графикам отключения света — гендиректор Yasno

Декабрь, 28 в 20:11

В Киеве ситуация в энергосистеме стабилизируется. Отключения света становятся более прогнозируемыми, а в ближайшее время в столице смогут вернуться к стабильным графикам.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, украинцы чувствуют, что ситуация с поставками электричества в Киеве улучшается, поэтому скоро могут снова начать действовать графики.

— Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Конечно, после того, как вернемся, стоит вспомнить и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами. Особенно на время подготовки к праздникам. Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставками не было перекосов, — отмечает он.

Коваленко призывает украинцев ответственно потреблять электричество и не включать все электроприборы в розетку в первые минуты после подачи света.