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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зможуть повернутися до графіків відключення світла – гендиректор Yasno

Юля Захарченко, редакторка стрічки
світло, лампочка
Фото: Pixabay

У Києві ситуація в енергосистемі стабілізується. Відключення світла стають більш прогнозованими, а найближчим часом у столиці зможуть повернутися до стабільних графіків.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, українці відчувають, що ситуація з постачанням електрики у Києві покращується, тому скоро можуть знову почати діяти графіки.

– Відключення стають більш прогнозованими завдяки неймовірній роботі енергетиків. Звісно, після того, як повернемося, варто згадати та використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами.

Особливо на час підготовки до свят. Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів, – зазначає він.

Коваленко закликає українців відповідально споживати електрику та не вмикати всі електроприлади в розетку в перші хвилини після подачі світла.

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