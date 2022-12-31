В Україну зі звільненими захисниками повернули пітбуля з Азовсталі, якого дарували Кадирову

Грудень, 31 в 20:02

В Україну разом зі 140 звільненими воїнами повернули собаку, якого вивезли разом з захисниками Маріуполя з заводу Азовсталь на територію РФ ще навесні.

Про це повідомили у Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, песика примусово вивезли разом з українськими бійцями до Росії.

– Додому вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів – собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з Азовсталі разом із захисниками Маріуполя, але потім був вивезений у Росію, – зазначають у штабі.

Цю інформацію підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, опублікувавши відповідне фото з собакою.

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За неофіційними даними, пітбуля на прізвисько Адідас, якого примусово вивезли в Росію, нібито подарували главі Чечні Рамзану Кадирову. Відомо, що він дав псу нове прізвисько – Борз (перекладається з чеченської мови як вовк).