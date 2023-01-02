Січень, 02 в 16:41

Мешканцю Києва повідомили про підозру за спробу викрадення графіті британського вуличного художника Бенксі.

За даними Офісу генпрокурора, чоловік хотів демонтувати графіті Жінка в протигазі зі стіни одного зі зруйнованих будинків у Гостомелі.

Підозрюваний планував продати мурал, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

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– Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив у тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала. Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

Як уточнив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов графіті Бенксі оцінили в 9 млн грн. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Намагався викрасти графіті Бенксі у Гостомелі: киянину повідомили про підозру / 3 фотографии

Нагадаємо, що Бенксі створив сім муралів у різних місцях України. Це підтвердив і сам художник-анонім. У Гостомелі була зображена жінка в халаті з протигазом і вогнегасником.