Украина договорилась о поставках почти 1,8 тыс. трансформаторов и более 7 тыс. генераторов

Январь, 04 в 21:41

Украинское правительство достигло договоренностей о поставках почти 1,8 тыс. трансформаторов, 7 тыс. генераторов мощностью до 100 кВт и еще 600 генераторов мощностью более 100 кВт.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 4 января. По его словам, это оборудование поможет поддержать энергосистему страны.

— По состоянию на 4 января, удалось договориться о поставках почти 1,8 тыс. трансформаторов тока и напряжения различной мощности, более 7 тыс. генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью более 100 кВт, более 40 км кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, — сообщил Кулеба.

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Стоит отметить, что энергосистема Украины постепенно восстанавливается после ракетных атак и ударов дронов-камикадзе, которые запускала Российская Федерация для уничтожения энергоструктуры.