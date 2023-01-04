Україна домовилася про постачання майже 1,8 тис. трансформаторів і понад 7 тис. генераторів

Січень, 04 в 21:41

Український уряд досягнув домовленостей про постачання майже 1,8 тис. трансформаторів, 7 тис. генераторів потужністю до 100 кВт та ще 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 4 січня. За його словами, це обладнання допоможе підтримати енергосистему країни.

– Станом на 4 січня, вдалося домовитися про постачання майже 1,8 тис. трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кВт та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, – повідомив Кулеба.

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Варто зазначити, що енергосистема України поступово відновлюється після ракетних атак та ударів дронів-камікадзе, які запускала Російська Федерація для знищення енергоструктури.