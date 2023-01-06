Українці асоціюють службу в Києво-Печерській лаврі зі звільненням Херсону чи Криму – Епіфаній
Майбутня служба в головному соборі Києво-Печерської лаври надихає українців. А противники мають змиритися, бо правда перемагає.
Про це заявив настоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній в коментарі Фактам ICTV.
Завтра в Успенському соборі Києво-Печерської лаври він проведе службу.
Митрополит запросив усіх українців розділити це свято. На цю хвилину лише офіційно на захід акредитувалися півтори сотні гостей. Також буде понад 60 представників ЗМІ.
– Завтра відбудеться торжественна літургія, на яку я запрошую всіх православних українців відсвяткувати разом це велике свято – прославлення Христа, який прийшов у світ – Різдво Христове, – сказав Епіфаній.
Настоятель зауважив, що готується до завтрашньої служби, адже це історична подія.
– Ми готуємося до цієї історичної мети. Адже українська церква прагнула протягом останніх, скажімо, трьох десятиліть, не говорячи вже про декілька століть духовної окупації з боку Московського патріархату. І для нас це така урочиста, піднесена, торжественна мить, адже ми вперше будемо звершувати в Успенському соборі торжественну літургію в день Різдва Христового, – заявив Епіфаній.
Також митрополит наголосив, що служба звершиться офіційно і законно, на це є відповідні дозволи та узгодження.
Блаженніший бачить протидію, але об’єднання українців неминуче.
– Ми отримали всі відповідні дозволи від Міністерства культури, узгоджено всі моменти із заповідником Києво-Печерська лавра, тобто ми офіційно завтра будемо звершувати урочисте богослужіння. Ми бачимо певну протидію, несприйняття, але вони повинні змиритися з тим, що відбувається. Правда перемагає. Так і буде надалі, – заявив митрополит.
Він наголосив, що українська церква і надалі буде утверджуватися і стане єдиною. Всі православні українці в Україні об’єднаються навколо київського престолу. Це незворотний процес.
– Чи бажає хтось, чи не бажає, але це є історичні реалії нашого буття. І тому ми надалі будемо всі разом – українці в єдиній церкві служити Богові і служити інтересам нашого українського народу, – наголосив митрополит.
Також Епіфаній зауважив, що майбутня служба об’єднала і надихнула українців, і це саме те, що потрібно нам під час війни.
– Це об’єднує. Ця подія нашого служіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Я бачу і з соціальних мереж, і з засобів масової інформації, наскільки об’єднала і піднесла дух українців, що дехто асоціює це з визволенням Херсону чи з майбутнім визволенням Криму навіть, – зауважив настоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.
За його словами, зараз дуже чітко видно всенародне духовне піднесення. І в час випробувань війною це дуже важливо, бо українці повинні надихатись, підбадьорюватись духовно для того, щоб продовжувати свою наполегливу боротьбу, яка неодмінно завершиться перемогою України.
Фото: митрополит Епіфаній