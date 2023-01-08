На Бахмут і Соледар перекидають додаткові підрозділи ЗСУ для зміцнення оборони – Зеленський

Січень, 08 в 21:03

Світ знову побачив цими днями, що країна-агресор Російська Федерація бреше навіть тоді, коли Москва своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу 8 січня.

– Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито “мовчання” їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу… Усе це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито “перемир’я”. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює, – запевняє глава держави.

Зараз дивляться

Зеленський розповів, що українські воїни перекидають додаткові підрозділи на Бахмут і Соледар, посилюючи вогонь по російських загарбниках.

– Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах.

Президент переконаний, що лише посилення, успіхи, відновлення територіальної цілісності, повернення всіх українців з російської неволі та перемога України є гарантіями відновлення миру. Зеленський запевняє, що Україна наближає звільнення всіх територій кожного дня.