Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Бахмут і Соледар перекидають додаткові підрозділи ЗСУ для зміцнення оборони – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Світ знову побачив цими днями, що країна-агресор Російська Федерація бреше навіть тоді, коли Москва своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу 8 січня.

– Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито “мовчання” їхньої армії.

Чергові погрози російських посадовців Європі та світу… Усе це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито “перемир’я”. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює, – запевняє глава держави.

Зараз дивляться

Зеленський розповів, що українські воїни перекидають додаткові підрозділи на Бахмут і Соледар, посилюючи вогонь по російських загарбниках.

– Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах.

Президент переконаний, що лише посилення, успіхи, відновлення територіальної цілісності, повернення всіх українців з російської неволі та перемога України є гарантіями відновлення миру. Зеленський запевняє, що Україна наближає звільнення всіх територій кожного дня.

– Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома. Бахмут тримається, попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів.

Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті, – зазначає Зеленський.

Читайте
На Запоріжжі Росгвардія розстріляла 6 військових РФ, які захотіли здатися в український полон

Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка