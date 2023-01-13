Январь, 13 в 14:27

Антикоррупционная организация Transparency International Украина и Институт законодательных идей выразили готовность совместно с Минвосстановления работать над усовершенствованием механизмов компенсации за разрушенное или поврежденное жилье украинцев.

О своих предложениях и оценке правительственного законопроекта №7198 организации написали на страницах в Facebook.

В частности, в Transparency положительно оценили законопроект и его положения, отметив, что уже обсудили его совершенствование с Минвосстановления и другими заинтересованными экспертными организациями.

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— Если сначала государство планировало самостоятельно строить жилье и передавать его пострадавшим, то сейчас от этой утопической идеи отказались, — говорится в заметке.

В текущем законопроекте есть три способа компенсации:

жилищный сертификат, которым можно будет оплатить жилье — для владельцев разрушенных квартир и домов;

финансирование строительства частного дома — для владельцев разрушенных домов;

выполнение строительных работ и предоставление стройматериалов — для владельцев поврежденных квартир.

То есть выбирать, как именно получить компенсацию, смогут только владельцы разрушенных частных домов.

— Использовать жилищный сертификат можно будет в течение 5 лет с даты получения. Его нельзя будет подарить или продать. Аналогично в течение 5 лет нельзя будет продать или подарить само жилье, которое приобрели по сертификату, — говорится в сообщении.

Также свою оценку законопроекту предоставили в Институте законодательных идей. Здесь готовы поддержать документ в случае внесения ряда изменений, которые сделают невозможным коррупционные злоупотребления.

В частности, речь идет о необходимости создания прозрачных комиссий по вопросам компенсаций.

Также нужно установить в законопроекте исчерпывающий перечень лиц, которые могут получать компенсацию без возможности расширения правительством по своему усмотрению круга получателей компенсаций.

В организации считают необходимым создание более лояльных условий к владельцам разрушенного жилья.

— Стоит отменить или минимизировать ограничение права собственника свободно распоряжаться жильем, приобретенным за счет компенсации. Ведь это его конституционное право, — говорится в сообщении.

Предлагается также предусмотреть возможность выбирать способ компенсации за уничтоженное жилье — жилищный сертификат или денежная компенсация всем категориям получателей (собственникам квартир и жилых домов).

А также возможность получателям распоряжаться денежной компенсацией не только на приобретение или строительство жилья, но и его обустройство, возможность использования остатка средств после приобретения жилья.

— Мы поддерживаем необходимость урегулирования на уровне закона механизма компенсации за разрушенное и поврежденное жилье с учетом наших предложений. Договорились о сотрудничестве с Министерством восстановления по дальнейшему совершенствованию механизма компенсаций, в том числе на этапе наработки подзаконных актов, — сказано в сообщении Института законодательных идей.

Напомним, сейчас в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект 7198 О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате военных действий, террористических актов, диверсий, связанных с военной агрессией Российской Федерации.

1 апреля 2022 года документ принят за основу, сейчас он проходит второе чтение в парламенте.