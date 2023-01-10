Реформа градостроительства предусматривает до 5 лет заключения за незаконную застройку зеленой зоны — Шуляк

Верховная Рада готовит ко второму чтению законопроект №5877 об изменениях в Уголовный и Административный кодексы Украины. Изменения будут касаться нарушений в строительной сфере.

Об этом сообщает глава комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

— Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города — незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры. Наказания предусмотрены очень строгие: до пяти лет лишения свободы, — сказала она.

Шуляк пояснила, что законопроект фактически является дополнением к базовому документу реформы градостроительства — законопроекту №5655, принятому парламентом 13 декабря 2022 года.

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— Мы не могли включить эти положения в само 5655, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами, — пояснила Шуляк.

Напомним, согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.

В частности, документ вводит механизм против уничтожения исторического наследия. Электронная система автоматически заблокирует выдачу разрешений на строительство, если застройщик попытается демонтировать или повредить памятник архитектуры.