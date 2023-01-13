Експерти підтримали законопроєкт Мінвідновлення про компенсації за зруйноване житло

Січень, 13 в 14:27

Антикорупційна організація Transparency International Україна та Інститут законодавчих ідей висловили готовність спільно з Мінвідновлення працювати над удосконаленням механізмів компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло українців.

Про свої пропозиції та оцінку урядового законопроєкту №7198 організації написали на сторінках у Facebook.

Зокрема, у Transparency позитивно оцінили законопроєкт та його положення, відзначивши, що вже обговорили питання його вдосконалення з Мінвідновлення та іншими зацікавленими експертними організаціями.

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– Якщо спершу держава планувала самостійно будувати житло та передавати його постраждалим, то наразі від цієї утопічної ідеї відмовились, – відзначається у дописі.

У дописі також відзначається, що у поточному законопроєкті є три способи компенсації:

житловий сертифікат, яким можна буде оплатити житло — для власників зруйнованих квартир і будинків;

фінансування будівництва приватного будинку — для власників зруйнованих будинків;

саме виконання будівельних робіт та надання будматеріалів — для власників пошкоджених квартир.

Тобто вибирати, як саме отримати компенсацію, зможуть лише власники зруйнованих приватних будинків.

– Використати житловий сертифікат можна буде протягом 5 років з дати отримання. Його не можна буде подарувати чи продати. Аналогічно, протягом 5 років не можна буде продати чи подарувати саме житло, яке придбали за сертифікатом, – йдеться в повідомленні.

Також свою оцінку законопроєкту надали в Інституті законодавчих ідей. Тут готові підтримати документ в разі внесення низки змін, що унеможливлять корупційні зловживання.

Зокрема, йдеться про необхідність створення прозорих комісій з питань компенсацій.

Також потрібно встановити в законопроєкті вичерпний перелік осіб, які можуть отримувати компенсацію без можливості розширення Урядом на власний розсуд кола отримувачів компенсацій.

В організації вважають за необхідне створення більш лояльних умов до власників зруйнованого житла.

– Варто скасувати або мінімізувати обмеження права власника вільно розпоряджатися житлом, придбаним за рахунок компенсації. Адже це його конституційне право, – йдеться в повідомленні.

Пропонується також передбачити можливість обирати спосіб компенсації за знищене житло – житловий сертифікат або грошова компенсація – усім категоріям отримувачів (власниками і квартир, і житлових будинків).

А також можливість отримувачам розпоряджатися грошовою компенсацією не лише на придбання або будівництво житла, а й його облаштування, можливість використання залишку коштів після придбання житла.

– Ми підтримуємо необхідність врегулювання на рівні закону механізму компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, з урахуванням наших пропозицій. Домовилися про співпрацю з Міністерством відновлення щодо подальшого вдосконалення механізму компенсацій, в тому числі на етапі напрацювання підзаконних актів, – сказано в повідомленні Інституту законодавчих ідей.

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт 7198 Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

1 квітня 2022 року документ ухвалено за основу, зараз він проходить друге читання в парламенті.