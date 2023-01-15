Январь, 15 в 13:35

23-летняя Анастасия Швец жила в доме в Днепре, в который 14 января попала российская ракета, ее спасли между шестым и седьмым этажами. Девушкам рассказала в своем Instagram об этом страшном моменте.

Признается, что нет ни слов, ни эмоций, потому что внутри чувствует только пустоту. Еще осенью она потеряла парня, который погиб на фронте, а теперь не знает, что с родителями, которые вероятнее всего под завалами.

— Меня накрыло дверью в кровати, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет — там пропасть, и я вижу другую часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти целая, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги, — рассказала девушка о своем спасении.

Она считает, что выжила, потому что это Влад с неба оберегает ее, но не знает, где сейчас родители.

Сейчас смотрят

— Говорят, что видели живыми. Я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Я не хотела спасаться, я хотела, чтобы нашли родителей. Я понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Вспоминаю глупые шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин Удон, — вспоминает Анастасия.

Говорит, что стала известной, хотя и не хотела этого. Фото девушки на руинах дома облетело интернет. Сейчас она мечтает только об одном – увидеть родителей, о судьбе которых ничего не знает.

Это именно то фото из ее сториз.

— Мне больно. Существую ли я вообще? — добавляет девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Швець Анастасія Максимівна (@just_strange_cherry)

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 21, пропавшими без вести считаются еще 35 человек.

Ранены 73 человека, в том числе 14 детей, а спасены 38 жителей дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: Валентин Резніченко