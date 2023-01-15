Січень, 15 в 13:35

23-річна Анастасія Швець жила в будинку у Дніпрі, в який 14 січня влучила російська ракета, її врятували між шостим та сьомим поверхами. Дівчина розповіла в своєму Instagram про цю страшну мить.

Зізнається, що не має ні слів, ні емоцій, бо всередині відчуває лише порожнечу. Ще восени вона втратила хлопця, який загинув на фронті, а тепер не знає, що з батьками, які, ймовірно, під завалами.

– Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і коморки немає – там прірва, і я бачу іншу частину під’їзду, чужого під’їзду. Він зберігся, я майже ціла, незважаючи на рану на голові та голі обдерті ноги, – розповіла дівчина про свій порятунок.

Вона вважає, що вижила, бо це коханий з неба оберігає її. Проте дівчина й досі не знає, де зараз батьки.

Зараз дивляться

– Кажуть, що бачили живими. Я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою сьогодні фоткали цуценят. Їли мамин удон, – згадує Анастасія.

Каже, що стала відомою, хоча й не хотіла цього. Фото дівчини на руїнах будинку облетіло інтернет. Зараз мріє лише про одне – побачити батьків, про долю яких нічого не знає.

Це саме те фото з її сторіз.

– Мені боляче. Чи я існую взагалі? – додає дівчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Швець Анастасія Максимівна (@just_strange_cherry)

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 21, зниклими безвісти вважаються ще 35 осіб.

Поранено 73 людей, зокрема 14 дітей, а врятовано 38 мешканців будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: Валентин Резніченко