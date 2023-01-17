Січень, 17 в 21:42

Жителі України, житло яких було повністю зруйноване, або частково постраждало внаслідок російської агресії після 24 лютого, зможуть отримати кошти на компенсацію нерухомого майна від держави.

Про це в рамках національного телемарафону, в інтерв’ю ведучому ICTV Вадиму Карп’яку, заявив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Урядовця запитали, як буде відбуватись відновлення та відшкодування житла для українців, які залишились без домівок внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Зараз дивляться

Міністр заявив, що рішення про відшкодування буде працювати на засадах законопроєкту №7198, який, як очікується, буде проголосований у Верховній Раді наступного пленарного тижня.

Олександр Кубраков додав, що сьогодні про пошкодження чи руйнування житла повідомили мешканці 350 тис. житлових будинків із загальної площею понад 20 тис. кв.м.

– З них десятки тисяч – це повністю зруйновані житлові будинки або квартири. Ось ці люди для нас є першим пріоритетом, – пояснив він.

За словами віцепрем’єра, якщо законопроєкт №7198 буде ухвалений, то будуть створені комісії, які протягом 30 днів зможуть підтвердити руйнування житла та його вартість на момент початку війни. При цьому передбачається рішення оскаржувати висновок комісії, якщо постраждала особа не погоджується з її оцінкою.

Кубраков каже, що постраждалий від агресії Росії житель України зможе отримати компенсації на суму, яку цей мешканець втратив.

При цьому він додав, що компенсація буде доступна як для людей, які подали заявку через застосунок Дія, так і громадян, які звертаються за компенсацією до ЦНАП та місцевої влади.

– Як тільки законопроєкт буде прийнятий, ми додатково почнемо цю комунікацію (щодо того, як податись на відшкодування за втрачене житло, – Ред.), ми додатково скажемо, куди людина може прийти, якщо в неї немає Дії, – запевнив міністр.

Віцепрем’єр заявив, що людина, житло якої постраждало, отримує право компенсації та може обрати або купівлю нової квартири, або отримання житла на вторинному ринку.

При цьому Кубраков заявив, що ціни будуть намагатись прив’язувати до того рівня, який був до початку повномасштабної війни.

Водночас надання коштів на відшкодування збитків буде відбуватись не грошима безпосередньо, а через сертифікати, завдяки яким можна буде придбати нерухоме майно на вартість, згідно з висновком комісії.

При цьому можна постраждала особа матиме можливість або додати кошти до сертифікату, щоб купити дорожче житло, або зробити з цього сертифікату перший внесок по іпотеці, каже Кубраков.

Міністр запевнив, що наданий сертифікат не буде прив’язаний до місця, де було зруйновано житло, тому, умовно кажучи, жителі Маріуполя зможуть компенсувати своє втрачене житло в умовному Львові.

Очільник Мінрозвитку громад та інфраструктури додав, що наразі створюється проєкт з міжнародними партнерами, яким можна буде надати кошти на відшкодування частково зруйнованого житла, за які власники осель матимуть можливість зробити ремонт пошкодженого майна.