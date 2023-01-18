Січень, 18 в 18:33

До прибуття пожежників на місце падіння гелікоптера у Броварах люди самотужки евакуювали кілька десятків дітей з будівлі дитсадка.

Про це розповів спеціальний кореспондент програми Факти тижня Сергій Костеж.

– Кілька десятків людей з навколишніх будинків побігли прямо у вогонь рятувати тих, хто був на борту, та дітей з дитячого садочка. Це робили звичайні люди, які могли продовжувати знімати все на телефон з вікон сусідніх будинків, чи відійти на безпечну відстань. Але ні, вони кинулися в палаючий дитсадок, наковталися диму, але зробили максимум, – написав він.

Електрик Василь Наумлюк на власні очі бачив падіння гелікоптера. В першу хвилину після катастрофи він та ще кілька чоловіків винесли з дитсадка більше 10 дітей.

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– Ще одні герої – власне пожежники. За словами очевидців, вони приїхали буквально за кілька хвилин і одразу взялися до справи. Результат зусиль всіх, хто був поряд і прибув вчасно – серед загиблих станом на зараз лише одна дитина, хоча час був – початок дев’ятої, і дві групи дітей вже були в будівлі дитсадка, – зазначив Костеж.

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 14 осіб, серед яких одна дитина.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.