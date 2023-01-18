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Факти / Україна / Суспільство

Перевищення лімітів: у восьми областях застосовано аварійні відключення світла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
світло, лампочка
Фото: Pixabay

У Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях 18 січня застосовано аварійні відключення електрики. Причина – перевищення встановлених Укренерго лімітів.

– Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго, – уточнюють енергетики.

Вони прогнозують сьогодні дещо менше споживання, ніж учора – цьому сприяє потепління.

Водночас, за даними Укренерго, зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній час, а генерація не покриває четверть споживання по країні.

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