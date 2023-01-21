Январь, 21 в 8:00

Сегодня, 21 января, в Киеве прощаются с руководителями и сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД), которые погибли 18 января в результате падения вертолета в Броварах.

По данным Министерства внутренних дел, начало церемонии запланировано на 11:00 в Национальном центре Украинский дом.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Сейчас смотрят На сайте Факты ICTV можно посмотреть онлайн-трансляцию похорон Монастырского, Енина, Лубковича и других погибших. Прощание с экипажем вертолета, в частности, командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом этой эскадрильи Константином Коваленко и бортовым механиком, прапорщиком гражданской защиты Иваном Касьяновым — состоится 21 января в 13:00 в Нежине (вертолетная площадка №4 аэродрома). Недавно стало известно, что в Броварах упал вертолет с руководством МВД на борту. Авиакатастрофа произошла на территории детского сада неподалеку от многоэтажных жилых домов. По уточненным данным, всего в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек, среди которых один ребенок, а в больницы госпитализировали 25 человек, преимущественно с ожогами тела. Читайте Трагедия в Броварах: Кабмин создал комиссию для расследования причин авиакатастрофы

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