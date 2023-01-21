Січень, 21 в 8:00

Сьогодні, 21 січня, у Києві прощаються з керівниками та співробітниками Міністерства внутрішніх справ (МВС), які загинули 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила в Броварах.

За даними Міністерства внутрішніх справ, початок церемонії запланований на 11:00 у Національному центрі Український дім.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

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На сайті Факти ICTV можна переглянути онлайн-трансляцію похорон Монастирського, Єніна, Лубковича та інших загиблих.

Прощання з екіпажем гвинтокрила, зокрема, командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом цієї ескадрильї Костянтином Коваленком та бортовим механіком, прапорщиком цивільного захисту Іваном Касьяновим – відбудеться 21 січня о 13:00 у Ніжині (вертолітна площадка №4 аеродрому).

Нещодавно стало відомо, що у Броварах впав гвинтокрил з керівництвом МВС на борту. Авіакатастрофа відбулася на території дитячого садочка неподалік від багатоповерхових житлових будинків.

За уточненими даними, загалом внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинули 14 людей, серед яких одна дитина, а до лікарень госпіталізували 25 осіб, переважно з опіками тіла.