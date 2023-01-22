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У лікарню Нової Каховки щоденно прибувають вантажівки з пораненими військовими РФ – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Міноборони

У міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями.

Кількість ліквідованих окупантів уточнюється, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ 22 січня.

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За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів.

Серед них – Вільне Поле, Времівка, Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

Водночас на Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення.

Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон, внаслідок чого є постраждалі люди.

Проте авіація Сил оборони протягом доби завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів російської армії.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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