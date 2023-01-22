У лікарню Нової Каховки щоденно прибувають вантажівки з пораненими військовими РФ – Генштаб
У міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями.
Кількість ліквідованих окупантів уточнюється, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ 22 січня.
За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів.
Серед них – Вільне Поле, Времівка, Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.
Водночас на Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення.
Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон, внаслідок чого є постраждалі люди.
Проте авіація Сил оборони протягом доби завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів російської армії.