Январь, 23 в 18:12

С началом полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Соответственно, начали действовать определенные запреты относительно выезда украинцев за границу.

В частности, мужчины призывного возраста сейчас не могут покидать территорию Украины. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу даже во время действия военного положения.

Могут ли выехать за границу мужчины, которые были исключены из воинского учета, узнавали Факты ICTV.

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Категории непригодности военнообязанных

Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе:

ограниченно годен;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать лишь военно-врачебная комиссия (ВВК).

В целом исключенный из воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Исключен из воинского учета: может ли выезжать за границу

Управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков отмечает, что статус Исключен с воинского учета не предполагает будущего повторного взятия мужчины на военный учет.

Максим Боярчуков добавляет, что частью 6 статьи 37 ЗУ О воинской обязанности и военной службе определен перечень граждан, подлежащих исключению из воинского учета.

При этом, к случаям, не предусматривающим повторной постановки на воинский учет можно отнести:

лиц, признанных военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;

лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе.

— Следовательно, можно утверждать, что исключение лица из воинского учета на указанных основаниях освобождает его от воинской обязанности. Соответственно, это нивелирует ограничения по выезду за границу, которые установлены для военнообязанных, — уверяет эксперт.

Соответственно, если лицо было исключено из воинского учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВЛК №402, то оно, не подлежит постановке на учет, а следовательно не считается военнообязанным и имеете право пересекать границу.

Какие документы подтверждают исключение из учета

Чтобы пересечь границу в 2023 году, мужчина должен подтвердить свой статус исключенного из воинского учета. В этом помогут: