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Факты / Україна / Общество

Будут ли ученики 4, 9 и 11 классов сдавать ГИА и какая альтернатива

Анна Голишевская, Редактор сайта
ДПА
Фото: Unsplash

Государственная итоговая аттестация в 2023 году не будет проводиться для учащихся 4, 9 и 11 классов.

Об этом говорится в соответствующем указе Минобразования.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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С 2020 года ученики 4 и 9 классов не писали экзамены из-за Covid-19. А в 2022 году Министерство образования и науки Украины отменило ВНО и школьные экзамены даже для одиннадцатиклассников из-за войны России против Украины.

Зачисляли в вузы выпускников школ по итогам мультимедийного теста.

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Что известно о НМТ

Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе-феврале.

Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день.

При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.

Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для тестирования будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.

Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он будет проходить.

Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.

Модель проведения НМТ-2023 презентуют 20 января.

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