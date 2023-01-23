Будут ли ученики 4, 9 и 11 классов сдавать ГИА и какая альтернатива
Государственная итоговая аттестация в 2023 году не будет проводиться для учащихся 4, 9 и 11 классов.
Об этом говорится в соответствующем указе Минобразования.
Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
С 2020 года ученики 4 и 9 классов не писали экзамены из-за Covid-19. А в 2022 году Министерство образования и науки Украины отменило ВНО и школьные экзамены даже для одиннадцатиклассников из-за войны России против Украины.
Зачисляли в вузы выпускников школ по итогам мультимедийного теста.
Что известно о НМТ
Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе-феврале.
Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день.
При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для тестирования будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он будет проходить.
Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.
Модель проведения НМТ-2023 презентуют 20 января.