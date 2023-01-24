По состоянию на утро вторника, 24 января, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит. Поэтому по всей стране продолжаются отключения света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отмечается, что сегодня выросло производство электричества, однако ненамного.

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– Потребление электроэнергии: на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным, — говорится в сообщении.

В связи с этим всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии на эти сутки. В каждой области действуют свои графики плановых почасовых отключений света. Они должны обеспечивать энергопотребление на уровне лимита.

При превышении лимитов начинают действовать аварийные отключения света для предупреждения аварий в энергосистеме.

В Укрэнерго подчеркнули, что восстановление поврежденных обстрелами РФ объектов происходит постоянно. Однако после каждой новой ракетной атаки по энергетической инфраструктуре Украины восстановление занимает больше времени и становится все сложнее.

– Благодаря тому, что Укрэнерго восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны, – уточнили в компании.

Причиной дефицита в энергосистеме являются массированные обстрелы, которые с осени осуществляла РФ. В общей сложности произошло 12 ракетных атак и 14 ударов дронами по энергообъектам. Были повреждены электростанции и высоковольтная сеть, а во время последней атаки 14 января – несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Производство электричества на работающих электростанциях в данный момент не может покрыть потребление в стране.

Следует отметить, что под контролем российских оккупантов находятся Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Это более 10 ГВт мощностей, недоступных украинской энергосистеме. В то же время, на временно оккупированных территориях юга Украины расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Источник: Укрэнерго