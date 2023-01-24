Січень, 24 в 11:29

Станом на ранок вівторка, 24 січня, в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит. Через це по всій країні тривають відключення світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Зазначається, що сьогодні зросло виробництво електрики, проте ненабагато.

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– Споживання електроенергії: на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилося. Дефіцит потужності залишається суттєвий, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим до всіх обленерго доведені ліміти споживання електроенергії на цю добу. В кожній області діють свої графіки планових погодинних відключень світла. Вони мають забезпечувати енергоспоживання на рівні ліміту.

У разі перевищення лімітів починають діяти аварійні відключення світла для попередження аварій в енергосистемі.

В Укренерго наголосили, що відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів відбувається постійно. Проте після кожної нової ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України відновлення займає більше часу та стає все складнішим.

– Завдяки тому, що Укренерго відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни, – уточнили в компанії.

Причиною дефіциту в енергосистемі є масовані обстріли, які з осені здійснювала РФ. Загалом відбулося 12 ракетних атак та 14 ударів дронами по енергооб’єктах. Були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа, а під час останньої атаки 14 січня – декілька енергоблоків теплових електростанцій.

Виробництво електрики на працюючих електростанціях наразі не може покрити споживання в країні.

Варто зазначити, що під контролем російських окупантів перебувають Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Це понад 10 ГВт потужностей, які недоступні українській енергосистемі. Водночас на тимчасово окупованих територіях Півдня України розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Джерело: Укренерго