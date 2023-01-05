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Факты / Україна

Расстреляли 10 авто гражданских на Житомирской трассе: правоохранители идентифицировали солдат РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Расстреляли 10 авто гражданских на Житомирской трассе: правоохранители идентифицировали солдат РФ

Правоохранители идентифицировали военных РФ, которые расстреливали автомобили в начале полномасштабной войны на Житомирской трассе.

Установлено, что во время полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из Беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5 отдельной танковой бригады РФ.

Оккупанты двигались в направлении Киева, а 3 марта они вышли на Житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке, возле села Мила.

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— Именно вторая батальонно-тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на Житомирской трассе. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения, — рассказал начальник следственного управления ГУНП в АР Крым Александр Климовский.

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В настоящее время следователи ГУ Нацполиции в АР Крым расследуют уголовное производство по факту расстрела гражданского населения на Житомирской трассе.

Фото: скрин с видео МВД

Источник: МВД
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