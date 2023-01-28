Маршрутка влетіла в фуру: на трасі Київ-Полтава сталась смертельна ДТП
У суботу, 28 січня, на трасі Київ-Полтава сталась смертельна ДТП за участю маршрутки та фури. Внаслідок аварії загинули троє людей.
За попередньою інформацією, вісім людей отримали ушкодження. На місці події працюють рятувальники.
Як повідомили в ДСНС, удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту.
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За даними ЗМІ, аварія сталась біля села Іванівка близько 16:00. У мережі оприлюднило відео з місця події.
За словами рятувальників, погодні умови на Полтавщині сьогодні були не такими, через які могла статися ДТП. Ймовірно, причина аварії в іншому.
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