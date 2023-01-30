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Факты / Україна / Общество

В Киеве на прошлой неделе поставки электричества были 80% времени — ДТЭК

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве на прошлой неделе поставки электричества были 80% времени — ДТЭК
Фото: Pexels

В Киеве на прошлой неделе в среднем у жителей столицы было доступно снабжение электричеством около 80% времени. Об этом сообщает крупнейший инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК.

По данным компании, в период с 23 до 29 января стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 4 часа 50 минут, 4 часа 51 минуту, 4 часа 58 минут для каждой группы.

Фото: ДТЭК

По данным ДТЭК, отключения в домах столицы происходили равномерно во всех трех группах, а также внутри групп потребителей.

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Стоит отметить, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно скорее появлялся свет.

В то же время в ДТЭК призывают украинцев экономно потреблять электричество, а также не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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