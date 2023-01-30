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Факти / Україна / Суспільство

У Києві минулого тижня постачання електрики було 80% часу – ДТЕК

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві минулого тижня постачання електрики було 80% часу – ДТЕК
Фото: Pexels

У Києві минулого тижня в середньому у жителів столиці було доступно постачання електрики близько 80% часу. Про це повідомляє найбільший інвестор енергетичної галузі України ДТЕК.

За даними компанії, у період з 23 до 29 січня стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 4 години 50 хвилин, 4 години 51 хвилину, 4 години 58 хвилин для кожної групи.

Фото: ДТЕК

За даними ДТЕК, відключення у будинках столиці відбувалися рівномірно у всіх трьох групах, а також всередині груп споживачів.

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Варто зазначити, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе, щоб у людей якомога швидше з’являлось світло.

Водночас у ДТЕК закликають українців економно споживати електрики, а також не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.

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