У Києві минулого тижня постачання електрики було 80% часу – ДТЕК

Січень, 30 в 21:47

У Києві минулого тижня в середньому у жителів столиці було доступно постачання електрики близько 80% часу. Про це повідомляє найбільший інвестор енергетичної галузі України ДТЕК.

За даними компанії, у період з 23 до 29 січня стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 4 години 50 хвилин, 4 години 51 хвилину, 4 години 58 хвилин для кожної групи.

За даними ДТЕК, відключення у будинках столиці відбувалися рівномірно у всіх трьох групах, а також всередині груп споживачів.

Зараз дивляться Варто зазначити, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе, щоб у людей якомога швидше з’являлось світло. Водночас у ДТЕК закликають українців економно споживати електрики, а також не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів. Читайте За несправедливі графіки відключення електрики оштрафовано три обленерго – НКРЕКП

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