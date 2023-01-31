Січень, 31 в 12:56

Компанія Укрзалізниця розширює залізничне сполучення між Україною та Польщею, призначивши кілька нових поїздів.

Про це поінформували в пресслужбі УЗ. Йдеться про поїзди сполученням:

№89/73 – 74/90 Харків, Київ – Перемишль;

№67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм.

Поїзд №73/74 сполученням Харків – Перемишль рухатиметься за таким графіком:

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з 19 лютого відправлятиметься з Харкова по непарних числах о 14:07, до Києва прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13;

відправлятиметься з Харкова о 14:07, до Києва прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13; у зворотному напрямку, з Перемишля, вирушатиме по парних числах з 20 лютого о 13:45, а в Харків прибуватиме о 10:01.

– Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах, – уточнили в компанії.

Графік руху поїзда №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм буде таким:

поїзд вирушатиме з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, а до Варшави – о 10:12;

о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, а до Варшави – о 10:12; у зворотному напрямку, з Варшави, поїзд вирушатиме о 17:45, з Хелма – о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Під час цього рейсу потрібно буде робити пересадку. Так, пасажири поїзда №19/20 після прибуття до Хелма зможуть пересісти на польський поїзд ІС67 (№67/68), який прибуватиме до Варшави о 10:12.

У зворотному напрямку, з Варшави, польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10, а звідти поїздом №19/20 пасажири доїдуть до Києва.

Квитки на польські поїзди потрібно буде купувати заздалегідь онлайн на сайті залізниці Польщі.

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Квитки на нові поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Детальніше про те, як курсуватиме новий рейс із Києва до Варшави, розповів член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Як відомо, в більшості країн Євросоюзу ширина між залізничними коліями менша, ніж в Україні (складає 1 435 мм проти 1 520 мм у нашій державі). Тому на кордоні вагони переставляють на колісну базу, придатну для вужчої європейської колії.

– З Києва буде їхати традиційний варшавський потяг із вагонами вузького габариту, до якого причеплять 10 нових сучасних вагонів широкого габариту. І поки старим вагонам варшавського потягу на кордоні будуть міняти колісні пари, нові вагони відтягнуть у Хелм по широкій українській колії, – розповів Лещенко.

Він уточнив, що після заміни колісної бази старі вагони потягу причеплять у Хелмі до польської електрички. Водночас пасажири з нових вагонів вийдуть у Хелмі і зможуть пересісти в цю ж електричку, купивши на неї квиток. Всі разом прибудуть до Варшави о 10:12.

Лещенко зазначив, що завдяки такій новації (комбінованому сполученню) потяг зможе перевезти до Варшави більше пасажирів.

– Ця новація в умовах дефіциту вузькогабаритних вагонів дозволить зняти напругу з пошуком квитків до Варшави. Починаючи з 19 лютого, з Києва може їхати не 180 пасажирів на Варшаву, а в такому комбінованому сполученні 540 пасажирів. Усі прибудуть до польської столиці в зручний час о 10:12, щоб встигнути на літаки з Варшави, – розповів Лещенко.

Як відомо, ще в травні минулого року Кабінет міністрів анонсував будівництво євроколії, щоб зʼєднати українську залізницю з європейською. Згідно з планом, спершу будуть сполучені великі вузли та великі міста, після чого колії поступово розширять по всій Україні.

Джерело: Telegram-канал Сергія Лещенка