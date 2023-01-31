Січень, 31 в 13:06

Ворог систематично намагається знищити нашу критичну інфраструктуру. Тому чимало українців, в зимовий період, переїжджають у заміські будинки. Вважаючи, що там безпечніше та тепліше, адже в приватних будинках є свій автономний газовий котел, який забезпечує і тепло, і гарячу воду.

Проте, не варто забувати, що котел працює при наявності газу та електрики. А в умовах постійних відключень світла, це доволі проблематично.

Тому сьогодні ми розповімо вам про портативну зарядну станцію Bluetti EB55, яка має високоякісні інвертори з чистою синусоїдою на виході, що дозволяє використовувати станцію для живлення газових котлів.

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Як правильно вибрати портативну зарядну станцію (ПЗС)

Визначити, де ви плануєте використовувати ПЗС: у квартирі, будинку, в офісі чи для приватного бізнесу (у кав’ярні, перукарні чи магазині).

Скласти перелік офісних та побутових приладів, яким необхідне живлення.

Порахувати загальну потужність усіх споживачів електроенергії та звернути особливу увагу на максимальні пікові навантаження окремих приладів, наприклад, холодильника чи кавомашини.

На Hotline чи інших подібних майданчиках задати фільтр Потужність, Вт та вибрати зарядну станцію, яка впорається з усіма вашими приладами.

Дотримуватися золотої середини – не варто купувати занадто потужну чи недостатньо потужну зарядну станцію.

Золотою серединою для газових котлів є представник каліфорнійського бренду BLUETTI модель ЕВ55, яка дозволить пережити планові та аварійні відключення електроенергії.

Її потужність – 700 Вт, а пікове навантаження дорівнює 1400 Вт, місткість батареї – 150 000 мАг, вага – 7 кг.

Одночасно до ЕВ55 можна під’єднати до 13 пристроїв, зокрема:

газовий котел;

невеликий холодильник;

ноутбук;

смартфон;

роутер;

повербанк.

Як заряджати ЕВ55 та скільки часу на це потрібно

Зарядна станція може акумулювати електроенергію шістьма різними способами – за допомогою двох адаптерів змінного струму, одночасно від мережі змінного струму та від сонячної панелі, від мережі змінного струму та від автомобільного прикурювача.

Час повного заряджання різний:

через адаптер змінного струму – 3-3,5 год (200 Вт);

через автомобільний зарядний пристрій – 6-6,5 годин (12 В) або 3 год (24 В);

за допомогою сонячної панелі 200 Вт — приблизно 3-3,5 год;

через адаптер змінного струму і сонячну панель разом — 1,8-2,3 год;

через подвійний адаптер змінного струму (400 Вт) — 1,8-2,3 год.

Відмінність зарядної станції від бензинового чи дизельного генератора

Головна відмінність полягає в тому, що станцією можна користуватися у приміщенні. Портативна зарядна станція не забруднює довкілля та не шумить, як генератор.

Крім того, зарядити ПЗС можна від електричної мережі, тоді як генератор потребує бензин чи дизельне пальне.

Також ПЗС значно менші та легші за генератор такої ж потужності.

Ціна портативної зарядної станції Bluetti ЕВ55

Ціни на Bluetti ЕВ55 на Hotline коливаються від 25 590 до 44 990 грн. З дворічною гарантією можна взяти станцію за 34 тис. грн.

При покупці зарядної станції важливо звертати увагу не лише на цінник, але й на хімічний склад акумуляторних батарей та кількість циклів зарядки до зменшення потужності ПЗС.

У Bluetti ЕВ55 акумулятори інноваційні – літій-залізо-фосфатні, що гарантують 2500 циклів зарядки. Тобто ЕВ55 зможе інтенсивно працювати 7 років, а такі показники значно підвищують цінність покупки.