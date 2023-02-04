Февраль, 04 в 17:39

Черный ящик из самолета ГСЧС, который разбился во время авиакатастрофы в Броварах 18 января, планируют полностью расшифровать в ближайшие недели.

Это поможет больше узнать о вероятных причинах гибели руководства МВД и находившихся на борту членов экипажа, а также пяти человек неподалеку от места падения вертолета. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из ящиков. Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, что примерно через неделю, максимум — две, все же будет расшифрован черный ящик, и после этого мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией гибели Дениса Монастырского и других чиновников, — отметил он.

По словам народного депутата, расшифровка черного ящика из самолета позволит выяснить, какая из версий трагедии является приоритетной. Он добавил, что наиболее вероятными считают ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Версия о диверсии также не исключается, однако она не считается главной.

Сейчас смотрят Ионушас поделился, что вопросы технической исправности других вертолетов поставили на особый контроль. В рамках расследования уже провели определенные обыски, в частности, следствие двигается по пути контрактов, на основании которых закупили самолеты ГСЧС. Читайте РФ создала фейк о причине трагедии в Броварах, но опозорилась на знании украинского языка

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