Чорну скриньку з розбитого у Броварах літака розшифрують у найближчі тижні – очільник Комітету ВРУ

Лютий, 04 в 17:39

Чорну скриньку з літака ДСНС, який розбився під час авіакатастрофи у Броварах 18 січня, планують повністю розшифрувати найближчими тижнями.

Це допоможе більше дізнатися про ймовірні причини загибелі керівництва МВС і членів екіпажу, які перебували на борту, а також п’ятьох людей неподалік від місця падіння гелікоптера. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі скриньок. Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, що приблизно за тиждень, максимум — два, все ж таки буде розшифрована чорна скринька, і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців, – зазначив він.

За словами народного депутата, розшифрування чорної скриньки з літака дозволить з’ясувати, яка з версій трагедії є пріоритетною. Він додав, що найбільш ймовірними вважають помилку пілоту та технічну несправність літака. Версія про диверсію також не відкидається, однак вона не вважається головною.

Зараз дивляться Іонушас поділився, що питання технічної справності інших гвинтокрилів поставили на особливий контроль. У рамках розслідування вже провели певні обшуки, зокрема, слідство рухається на шляху контрактів, на підставі яких закупили літаки ДСНС. Читайте РФ створила фейк про причину трагедії у Броварах, але зганьбилася на знанні української мови

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