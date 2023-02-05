Мне не известен ни один факт вручения подозрения чиновнику Минобороны из-за закупки питания — Резников

Февраль, 05 в 20:41

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодня ему не известен ни один факт вручения подозрения какому-то чиновнику МОУ из-за скандала с закупкой продуктов для военных, которые стали предметом журналистского расследования.

— Не раскрывая факты следствия, подозрения, которые были вручены двум лицам, не касаются питания. Они касаются совсем других ситуаций. С этим разбирается правоохранительная система. Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения и тем более применения меры пресечения по задержанию, связанного с теми контрактами, которые стали предметом исследования, — сказал Резников на пресс-конференции.

Глава Минобороны утверждает, что директор департамента закупок МОУ Богдан Хмельницкий был по его письменному обращению направлен еще летом в Службу безопасности Украины на прохождение полиграфа.

— Я получил соответствующие выводы экспертизы, это было основанием для отстранения и дальше он был уволен. Напоминаю, что он военнослужащий в звании полковника. Во время военного положения уволить не так просто, можно только перемещать, — отметил Резников.

По мнению министра обороны, если обвинительным приговором удастся доказать, что Хмельницкий совершил преступление, то станет понятно, по каким фактам.