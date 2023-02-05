Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Мені не відомий жоден факт вручення підозри чиновнику Міноборони через закупівлю харчування – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Мені не відомий жоден факт вручення підозри чиновнику Міноборони через закупівлю харчування – Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні йому не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику МОУ через скандал з закупівлею продуктів для військових, які стали предметом журналістського розслідування.

– Не розкриваючи факти слідства, підозри, які були вручені двом особам, не стосуються харчування. Вони стосуються зовсім інших ситуацій. З цим розбирається правоохоронна система.

Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри і тим паче застосування запобіжного заходу з затримання, пов’язаного з тими контрактами, які стали предметом дослідження, – сказав Резніков на пресконференції.

Очільник Міноборони стверджує, що директора департаменту закупівель МОУ Богдана Хмельницького було за його письмовим зверненням направлено ще влітку до Служби безпеки України на проходження поліграфа.

– Я отримав відповідні висновки експертизи, це було підставою для усунення і далі його було звільнено. Нагадую, що він військовослужбовець у званні полковника. Під час воєнного стану звільнити не так просто, можна лише переміщати, – зазначив Резніков.

На думку міністра оборони, якщо обвинувальним вироком вдасться довести, що Хмельницький вчинив злочин, то стане зрозуміло, за якими фактами.

Зараз дивляться
Читайте
Тривають надто складні переговори щодо ракет і зброї: Подоляк про ймовірну відставку Резнікова

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка