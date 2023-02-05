Мені не відомий жоден факт вручення підозри чиновнику Міноборони через закупівлю харчування – Резніков

Лютий, 05 в 20:41

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні йому не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику МОУ через скандал з закупівлею продуктів для військових, які стали предметом журналістського розслідування.

– Не розкриваючи факти слідства, підозри, які були вручені двом особам, не стосуються харчування. Вони стосуються зовсім інших ситуацій. З цим розбирається правоохоронна система. Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри і тим паче застосування запобіжного заходу з затримання, пов’язаного з тими контрактами, які стали предметом дослідження, – сказав Резніков на пресконференції.

Очільник Міноборони стверджує, що директора департаменту закупівель МОУ Богдана Хмельницького було за його письмовим зверненням направлено ще влітку до Служби безпеки України на проходження поліграфа.

– Я отримав відповідні висновки експертизи, це було підставою для усунення і далі його було звільнено. Нагадую, що він військовослужбовець у званні полковника. Під час воєнного стану звільнити не так просто, можна лише переміщати, – зазначив Резніков.

На думку міністра оборони, якщо обвинувальним вироком вдасться довести, що Хмельницький вчинив злочин, то стане зрозуміло, за якими фактами.

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