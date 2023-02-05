Советский анахронизм: Резников показал, чем защищались российские военные на Херсонщине

Февраль, 05 в 0:01

В Министерстве обороны Украины показали, чем российские захватчики пытались отбиваться от ударов из реактивных артиллерийских систем HIMARS, которые используют воины ВСУ.

— Это военный уголковый отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS, — поделился глава Минобороны Алексей Резников.

По мнению Алексея Резникова, это полномасштабная война свободного будущего (Украина) против тоталитарного прошлого (Российская Федерация).

Стоит отметить, что сейчас Херсонский мост интенсивно обстреливается российскими захватчиками, которые хотят вернуть под оккупацию освобожденную территорию Херсонщины.

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