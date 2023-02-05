Радянський анахронізм: Резніков показав, чим захищались російські військові на Херсонщині

Лютий, 05 в 0:01

У Міністерстві оборони України показали, чим російські загарбники намагалися відбиватися від ударів з реактивних артилерійських систем HIMARS, які використовують воїни ЗСУ.

– Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від… HIMARS, – поділився очільник Міноборони Олексій Резніков.

На думку Олексія Резнікова, це повномасштабна війна вільного майбутнього (Україна) проти тоталітарного минулого (Російська Федерація).

Варто зазначити, що наразі Херсонський міст інтенсивно обстрілюється російськими загарбниками, які хочуть повернути під окупацію звільнену територію Херсонщини.