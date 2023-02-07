Дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим. Через похолодання та початок робочого тижня споживання електроенергії збільшується.

Найскладніша ситуація на Одещині, з 26 січня там продовжують діяти екстрені відключення світла.

В інших областях запроваджують графіки погодинних відключень, однак після перевищення лімітів можуть бути задіяні аварійні знеструмлення.

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Де не буде світла 7 лютого 2023 року – читайте далі у матеріалі.

Київ та Київська область

У столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Графік складається з трьох позначень: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Якщо дозволить споживання, то 7 лютого обленерго зможе застосовувати одну чергу відключень.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 6 по 12 лютого, споживачі розділені на три групи.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Івано-Франківська область

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.