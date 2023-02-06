Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Риск аварий увеличивается: в ДТЭК предупредили о возможном ухудшении ситуации со светом

Валентина Чорна, редактор ленты
Риск аварий увеличивается: в ДТЭК предупредили о возможном ухудшении ситуации со светом

В ближайшее время в Украине может ухудшиться ситуация с электроснабжением в связи с морозами.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, такие погодные условия увеличивают риск аварий на сетях.

– В течение следующих дней в Украину могут вернуться морозы. Обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, что увеличивает риск возникновения аварий, — говорится в сообщении.

В компании призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, а также обещают оперативно информировать о любых изменениях в отключениях света.

Сейчас смотрят

Ранее в Укрэнерго сообщили, что 6 февраля в Украине выросло потребление электроэнергии. Причиной является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание.

В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутимый в пиковые часы потребления.

Читайте
Аварии будут повторяться: Харченко спрогнозировал, когда удастся восстановить энергосистему Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка