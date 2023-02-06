Риск аварий увеличивается: в ДТЭК предупредили о возможном ухудшении ситуации со светом
В ближайшее время в Украине может ухудшиться ситуация с электроснабжением в связи с морозами.
Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, такие погодные условия увеличивают риск аварий на сетях.
– В течение следующих дней в Украину могут вернуться морозы. Обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, что увеличивает риск возникновения аварий, — говорится в сообщении.
В компании призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, а также обещают оперативно информировать о любых изменениях в отключениях света.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что 6 февраля в Украине выросло потребление электроэнергии. Причиной является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание.
В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутимый в пиковые часы потребления.