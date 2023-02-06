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Факты / Україна / Общество

Рада отменила ГИА и утвердила новые правила поступления в ВУЗы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
діти вчаться
Фото: Depositphotos

Верховная Рада отменила ГИА и утвердила правила поступления в учебные заведения в 2023 году.

Об этом сообщил в соцсети нардеп Алексей Гончаренко.

В 2023 году дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию, а вступление в этом году будет проводиться по результатам национального мультпредметного теста (НМТ).

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— Рада отменила ГИА и определила правила поступления в учебные заведения в 2023 году. В этом году дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Вступление в 2023 году будет проводиться по результатам НМТ (национальный мультпредметный тест), – написал он в Telegram.

Напомним, что НМТ является упрощенной версией ВНО и объединяет сразу три предмета: математику, украинский язык (без литературы) и историю Украины.

Раньше мы публиковали лучшие ресурсы для подготовки к НМТ по математике.

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