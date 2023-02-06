Рада скасувала ДПА та затвердила нові правила вступу до ВНЗ

Лютий, 06 в 15:52

Рада скасувала ДПА та затвердила правила вступу до навчальних закладів у 2023 році.

Про це повідомив у соцмережі нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначається, що у 2023 році діти не здаватимуть державну підсумкову атестацію, а вступ цього року проводитиметься за результатами національного мультпредметного тесту (НМТ).

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– Рада скасувала ДПА і визначила правила вступу до навчальних закладів у 2023 році. В цьому році діти не будуть здавати державну підсумкову атестацію. Вступ у 2023 році буде проводитися за результатами НМТ (національний мультпредметний тест), – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що НМТ є спрощеною версією ЗНО та обʼєднує одразу три предмети: математику, українську мову (без літератури) та історію України.

Раніше ми публікували найкращі ресурси для підготовки до НМТ з математики.