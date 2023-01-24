Ціни на овочі можуть зрости до 60% через дефіцит та поганий урожай

Січень, 24 в 19:06

В 2023 році експерти спостерігають дефіцит овочів, що входять до борщового набору, а також прогнозують зростання цін від 50 до 60%.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник громадської спілки економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Тим часом аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин зауважила, що наразі в Україні спостерігається великий дефіцит моркви та цибулі.

Зараз дивляться — На жаль цього року у цибулі була дуже погана якість, тому що осінь була дуже дощова, відповідно не було можливості зібрати вчасно якісний продукт,— зазначила експертка. Окрім цього треба врахувати, що близько третини всієї цибулі вирощувалося в Херсонській області. Але через тимчасову окупацію регіон не мав можливості постачати свою продукцію на всю територію України. — Кожна четверта морквина була вирощена в Херсонській області. І ми зараз спостерігаємо певний дефіцит та зростання ціни у 2,5 рази ніж торік, — додала Литвин. Втім перейматися не варто, цибуля та морква на прилавках магазинів будуть. В Україну вже їдуть овочі із Польщі, Туреччини та Єгипту. Здорожчають не лише овочі. Вже в березні ціна за 1 кг м’яса може перевалити за 200 грн. Читайте Здорожчання овочів та молочки: як змінилися ціни на продукти під час війни

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