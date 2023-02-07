Лютий, 07 в 14:24

На ціну українських парникових овочів впливає багато факторів, зокрема проблеми з електроенергією, тому нерідко вітчизняні огірки та помідори можуть бути дорожчими, ніж завезені з-за кордону.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він зазначив, що ближче до літа, коли на ринок почнуть надходити українські огірки та помідори з відкритого ґрунту, ціна на них має впасти.

Зараз дивляться — Позаминулого року у нас на полицях лежали помідори українські парникові і турецькі, які були дешевші на 20-30%. І це тоді, коли ми не мали проблеми з електропостачанням, не було блекаутів,— розповів Пендзин. Економіст зазначив, що конкурувати з турецькими виробниками важко. Тому що пряма собівартість виробництва овочів у них дешевша. — Коли говоримо про Туреччину, там інший клімат, там трохи раніше встановлюються середньодобові температури, що дозволяють вирощувати овочі на відкритому ґрунті, — сказав Пендзин. За словами експерта, в нинішніх умовах не кожен фермер може дозволити собі встановити потужні генератори для забезпечення теплиць постійною електроенергією. — Ми підрахували, що приблизно вартість електроенергії, виробленої з генератора, є в 4,5-5 разів дорожчою, ніж та, яку фермер може отримувати мережею. Тому собівартість різко росте, і це надзвичайно ускладнює конкуренцію, — розповів експерт. Він зазначив, що за офіційними даними Держкомстату, за минулий рік реальні доходи українців впали на чверть. Через це зменшилася і купівельна спроможність населення. — Люди зараз набагато менше купують парникових овочів, ніж це було до початку активної фази бойових дій. Продовольчий кошик у нас змінився всередині, ми значно більше їмо круп, хліба, того, що є дешевшим, — сказав Пендзин. Експерти вже попереджали, що через дефіцит та поганий урожай, ціни на овочі у 2023 році можуть вирости до 60%. Наразі в Україні спостерігається великий дефіцит моркви та цибулі. Здорожчають не лише овочі. Вже в березні ціна за 1 кг м’яса може перевалити за 200 грн.

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