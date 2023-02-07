Со среды, 8 февраля, на всей территории Украины будут изменены лимиты потребления электроэнергии сроком на две недели. Это означает, что в один из дней в каждой области не будет отключений света.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

С помощью такого новшества энергетики хотят изучить уровень потребления электричества в областях.

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– По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области, — подчеркнули в компании.

Как будут отключать свет

С 8 февраля в каждой области поочередно не будут выключать свет в течение одного дня. Энергетики будут фиксировать объемы потребления электричества в регионе.

А в других областях в это время несколько снизятся лимиты энергоснабжения, то есть свет могут выключать на более длительный период.

В то же время, в Укрэнерго обещают сделать все, чтобы изменения не были существенными для потребителей.

– Поскольку в энергосистеме есть дефицит мощности, вызванный российскими атаками, в областях, где не производятся измерения в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены… Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения измерений, — отметили в компании, посоветовав обращаться за более подробной информацией к облэнерго в своем регионе.

В какие дни в областях не будут выключать свет: график

В Укрэнерго обнародовали ориентировочный график измерений энергопотребления по регионам. Он будет действовать при отсутствии новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

В графике расписано, в какой день в каждой области не будут выключать свет в течение суток:

8 февраля – Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля – Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля – Волынская, Киевская области;

13 февраля – Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля – Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля – Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля – Днепропетровская область;

17 февраля – Киев, Черновицкая область;

20 февраля – Львовская, Одесская области.

– Вместе с тем, отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет отложено до стабилизации ситуации, — говорится в сообщении.

Для чего вводятся замеры

Энергетики хотят проследить, как будут вести себя потребители в областях, имея доступ к электричеству в течение дня.

Такое исследование называют режимным измерением. Оно поможет установить, сколько электроэнергии сейчас потребляет каждый регион в условиях стабильной работы энергосистемы.

– Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления, – уточнили в компании.

Получив результаты, энергетики скорректируют лимиты энергопотребления для каждой области с учетом изменений в численности населения и размещении предприятий. Это должно обеспечить более равномерное распределение мощностей по регионам Украины.

Источник: Укрэнерго