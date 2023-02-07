Із середи, 8 лютого, по всій території України будуть змінені ліміти споживання електроенергії терміном на два тижні. Це означає, що в один із днів у кожній області не буде відключень світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

За допомогою такого нововведення енергетики хочуть вивчити рівень споживання електрики в областях.

Зараз дивляться

– По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області, – наголосили в компанії.

Як відключатимуть світло

З 8 лютого в кожній області по черзі не вимикатимуть світло протягом одного дня. Енергетики фіксуватимуть обсяги споживання електрики в регіоні.

А в інших областях у цей час дещо знизяться ліміти енергопостачання, тобто світло можуть вимикати на довший період.

Водночас в Укренерго обіцяють зробити все, щоб зміни не були суттєвими для споживачів.

– Оскільки в енергосистемі є дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені… Але енергетики робитимуть усе можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів, – зазначили в компанії, порадивши звертатися за більш детальною інформацією до обленерго в своєму регіоні.

У які дні в областях не вимикатимуть світло: графік

В Укренерго оприлюднили орієнтовний графік вимірів енергоспоживання по регіонах. Він діятиме у разі відсутності нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

У графіку розписано, в який день у кожній області не вимикатимуть світло протягом доби:

8 лютого – Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого – Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого – Волинська, Київська області;

13 лютого – Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого – Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого – Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого – Дніпропетровська область;

17 лютого – Київ, Чернівецька область;

20 лютого – Львівська, Одеська області.

– Разом із тим зазначаємо, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації, – йдеться в повідомленні.

Для чого запроваджують виміри

Енергетики хочуть прослідкувати, як поводитимуться споживачі в областях, маючи доступ до електрики протягом дня.

Таке дослідження називають режимним виміром. Воно допоможе встановити, скільки електроенергії зараз споживає кожен регіон в умовах стабільної роботи енергосистеми.

– Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання, – уточнили в компанії.

Отримавши результати, енергетики скоригують ліміти енергоспоживання для кожної області, із урахуванням змін у кількості населення та в розміщенні підприємств. Це повинно забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей по регіонах України.

Джерело: Укренерго