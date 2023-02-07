Надихнувся Україною: міністр оборони Німеччини пообіцяв збільшити кількість систем ППО для ЗСУ

Лютий, 07 в 21:03

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняє, що уряд ФРН працюватиме над тим, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони власного виробництва та боєприпасів до них.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками переговорів у Києві з німецьким колегою 7 лютого.

– Він (міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, – Ред.) надихнувся і каже, що будемо працювати, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони саме німецького виробництва і боєприпасів до них теж. У нас будуть хороші новини, – анонсував Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що разом з німецьким міністром вони проговорили не лише умови захисту цивільної інфраструктури, а й українського неба.

Зараз дивляться Читайте Німеччина схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter