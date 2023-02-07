В Украине будут судить двух депутатов-коллаборантов, которые сливали данные РФ о ВСУ на Запорожье

Февраль, 07 в 18:47

В Украине будут судить двух депутатов в Запорожской области за сотрудничество с оккупационными властями. Они подозреваются в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

По данным областной прокуратуры, во время военного положения они остались на временно оккупированной территории, перешли на сторону врага и помогали устанавливать незаконную власть РФ.

Одна из них — депутат Мелитопольского горсовета, которая провозгласила себя “исполняющей обязанности Мелитопольского городского главы” и активно помогала оккупантам.

Сейчас смотрят После чего она заняла должность руководительницы “Военно-гражданской администрация Мелитополя” и занималась подготовкой к незаконному референдуму о вхождении территорий Запорожской области в состав РФ. Другой — депутат от запрещенной с июня 2022 года в Украине партии ОПЗЖ добровольно занял должность главы “Общественного совета самоорганизации Энергодара”. Выполняя указания врага, он склонял местное население к сотрудничеству с оккупантами, передавал данные о передвижении подразделений ВСУ, организовал хозяйственную деятельность по реализации дизельного топлива и бензина на незаконно отобранной врагом АЗС. В суд направили обвинительные акты против двух депутатов местных советов Запорожской области по факту государственной измены, коллаборационной деятельности, осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УКУ). Читайте Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за сотрудничество с ФСБ РФ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter