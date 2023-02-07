В Україні судитимуть двох депутатів-колаборантів, які зливали дані РФ про ЗСУ на Запоріжжі

Лютий, 07 в 18:47

В Україні судитимуть двох депутатів у Запорізькій області за співпрацю з окупаційною владою. Вони підозрюються у державній зраді та колабораційній діяльності.

За даними обласної прокуратури, під час воєнного стану вони залишилися на тимчасово окупованій території, перейшли на бік ворога та допомагали встановлювати незаконну владу РФ.

Одна з них – депутатка Мелітопольської міськради, яка проголосила себе “виконуючою обов’язків Мелітопольського міського глави” та активно допомагала окупантам.

Зараз дивляться Після чого вона обійняла посаду очільниці “Військово-цивільної адміністрація Мелітополя” та займалася підготовкою до незаконного референдуму про входження територій Запорізької області до складу РФ. Інший – депутат від забороненої з червня 2022 року в Україні партії ОПЗЖ добровільно обійняв посаду очільника “Громадської ради самоорганізації Енергодару”. Виконуючи вказівки ворога, він схиляв місцеве населення до співпраці з окупантами, передавав дані про пересування підрозділів ЗСУ, організував господарську діяльність із реалізації дизельного пального та бензину на незаконно відібраній ворогом АЗС. До суду скерували обвинувальні акти проти двох депутатів місцевих рад Запорізької області за фактом державної зради, колабораційної діяльності, провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Читайте Депутату Херсонської облради повідомили про підозру за співпрацю з ФСБ РФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter