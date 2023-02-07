Ситуація з енергосистемою в Україні покращується, а з 8 лютого в НЕК Укренерго анонсували змінення лімітів споживання. Планується, що в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде жодних обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

В Укренерго пояснили цю ініціативу необхідністю виміряти фактичне споживання електрики в кожному міста та селищі, а також загалом на території області. Зокрема, 8 лютого цілий день зі світлом будуть Запорізька, Донецька та Миколаївська області.

Водночас ситуація в Одеській області залишається складною після останніх аварій, проте населення вже отримує щодня по 4-5 годин електропостачання.

Зараз дивляться

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 8 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ – графік відключення світла

Ліміти споживання електроенергії в Києві, надані НЕК Укренерго, дозволяють застосовувати відключення електрики за графіком.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

На 8 лютого НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Дніпропетровської області на рівні 1479 МВт на день та 1418 МВт на ніч.

У компанії зазначили, що це близько 55% від поточної потреби електроенергії області під час поточної температури повітря, включаючи населення, промисловість та критичну інфраструктуру.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запорізькій області 8 лютого не планують відключати світло протягом всього дня, анонсували в НЕК Укренерго.

Миколаївська область

Жителі Миколаївської області в цей день також будуть цілий день 8 лютого з електрикою, згідно з новою ініціативою Укренерго.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 6 до 12 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.